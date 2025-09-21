Віталій Лисенко – рекрутер 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка бере на службу за "Контрактом 18 – 24", розповів в ефірі 24 Каналу, на яких умовах молодим чоловікам та жінкам можна долучитися до підрозділу. Він пояснив, що буде з виплатами, якщо військовослужбовець вирішить розірвати контракт.

Які кошти та пільги отримає людина за "Контрактом 18 – 24"?

Лисенко наголосив, що існує тільки два види контракту, які можуть укласти молоді люди віком від 18 до 24 років з 92 ОШБр:

контракт на піхотні посади, який діє з весни 2025 року, та укладається щонайменше на один рік.

новий контракт на посаду оператора БпЛА, який працює з серпня поточного року, і укладається на два роки.

Також є різниця в підготовці. Тренування на піхотну посаду проходить 51 день – це базовий загальновійськовий курс підготовки (БЗВП), а після – йде до 30 днів фахової підготовки та 14 днів у підрозділі. А тренування за контрактом на оператора БпЛА триває до чотирьох місяців, включаючи 51 день БЗВП, до 60 днів фахового навчання і ще 14 днів у підрозділі,

– пояснив він.

Коли людина подає заявку на контактну службу у 92 ОШБр, на всіх етапах має супровід рекрутера бригади. Він телефонує цій людині, розповідає про всі деталі, які потрібні документи. Потім людина приїжджає до Харкова і проходить також за допомогою рекрутера військово-лікарську комісію.

Також обов'язково з нею контактують наші психологи, тому що ми дуже ретельно ставимося до відбору. Потрібно знати, чи спроможна людина до певної служби, чи має необхідні навички, які допоможуть їй проходити службу. І після цього людина зможе проходити службу безпосередньо в підрозділі,

– наголосив рекрутер.

Він пояснив, як відбувається оплата за "Контрактом 18 – 24" 1 мільйона гривень.

Коли людина укладає контракт, то вже впродовж п'яти днів отримує першу частину – 200 тисяч гривень. Потім вона проходить навчання БЗВП, після якого відбувається виплата наступної частини – 300 тисяч гривень. А наприкінці контракту людина отримує решту – 500 гривень,

– розповів Лисенко.

Під час проходження навчання, за його словами, є фіксована зарплата для всіх військовослужбовців. Після того як людина заступає на виконання бойових завдань, отримує грошове забезпечення від 125 тисяч гривень. Всі військовослужбовці, які виконують бойові завдання, отримують приблизно однакову зарплату.

Проте ті, хто уклав "Контракт 18 – 24", матимуть інші умови після його закінчення. Вони можуть:

виїхати за кордон;

придбати житло в іпотеку під 0,0% річних в межах програми єОселя;;

здобути вищу освіту на бюджетній формі навчання;

мати пільги на проїзд у всіх видах транспорту;

отримати комунальні пільги;

отримати медичне забезпечення, стоматологію і зубопротезування.

Чи доведеться повертати гроші, якщо людина не виконає зобов'язання за контрактом?

Водночас якщо людина, підписавши контракт та отримавши певну суму грошей, вирішить розірвати його, на цей випадок є механізм, що запобігає таким діям.

Ми попереджаємо всіх рекрутів, які приходять у бригаду за цим контрактом: якщо ви раптом або передумали, або вагаєтеся, або, імовірно, вигадали хитру ідею, отримавши частину коштів за контрактом, не виконувати його, такого не буде,

– відзначив Віталій Лисенко.

Після таких дій, за його словами, на людину відкривається кримінальна справа і їй доведеться ці гроші так чи інакше повернути. Тому схема, мовляв, візьму гроші та піду, не працює. За такий вчинок доведеться у будь-якому випадку нести відповідальність.

