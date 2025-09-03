Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника керівника Офісу президента Павла Паліси для Суспільного.
На кого можуть поширити Контракт 18 – 24?
Павло Паліса не виключає, що формат, подібний до Контракту 18 – 24, запропонують і вже мобілізованим громадянам.
Цей контракт чітко дасть людям розуміння термінів служби, можливості змін, певних пільг і так далі,
– пояснив заступник керівника ОП.
Він розповів, що вже спілкувався з трьома командирами бригад, які "спрямували час і зусилля" на рекрутинг за Контрактом 18 – 24, і вони дуже задоволені новобранцями.
За словами Паліси, цих бійців цінують насамперед через їхню ефективність та здатність після підготовки, тренувань і відповідного забезпечення виконувати спектр завдань, які з мобілізованими чоловіками в них у більшості випадків немає можливості виконувати.
Заступник керівника ОП також прокоментував виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років. За його словами, рішення уряду не підриває зусиль держави щодо залучення добровольців, адже ключовим чинником у цьому процесі є свобода вибору. Другим важливим аспектом є створення умов, які роблять службу конкурентною та привабливішою порівняно з іншими можливостями.
Контракт 18 – 24 для українців: що відомо
- В лютому цього року Володимир Зеленський оголосив про розробку Міноборони спеціального контракту для громадян віком від 18 до 24 років.
- Вже 11 лютого Міноборони України офіційно запустило формат добровільної служби Контракт 18 – 24 для українців, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.
- Цей контракт передбачає виплату 1 мільйон гривень, з яких 200 тисяч виплачуються одразу, а решта під час служби. Також передбачені соціальні гарантії, зокрема, можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення.