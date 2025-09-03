Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника керівника Офісу президента Павла Паліси для Суспільного.

На кого можуть поширити Контракт 18 – 24?

Павло Паліса не виключає, що формат, подібний до Контракту 18 – 24, запропонують і вже мобілізованим громадянам.

Цей контракт чітко дасть людям розуміння термінів служби, можливості змін, певних пільг і так далі,

– пояснив заступник керівника ОП.

Він розповів, що вже спілкувався з трьома командирами бригад, які "спрямували час і зусилля" на рекрутинг за Контрактом 18 – 24, і вони дуже задоволені новобранцями.

За словами Паліси, цих бійців цінують насамперед через їхню ефективність та здатність після підготовки, тренувань і відповідного забезпечення виконувати спектр завдань, які з мобілізованими чоловіками в них у більшості випадків немає можливості виконувати.

Заступник керівника ОП також прокоментував виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років. За його словами, рішення уряду не підриває зусиль держави щодо залучення добровольців, адже ключовим чинником у цьому процесі є свобода вибору. Другим важливим аспектом є створення умов, які роблять службу конкурентною та привабливішою порівняно з іншими можливостями.

Контракт 18 – 24 для українців: що відомо