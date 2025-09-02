Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника керівника Офісу президента Павла Паліси для Суспільного.
Читайте також З якими хворобами нервової системи не беруть на військову службу: повний перелік
Чи можуть знизити мобілізаційний вік?
Павло Паліса пояснив, що рішення щодо виїзду за кордон дозволить "зберегти тих хлопців, від 18 років і старше, для України".
Тому що батьки турбуються про те, що "раптом завтра знизять мобілізаційний вік до 18 років і мою дитину заберуть в армію,
– додав він.
Заступник керівника ОП наголосив, що наразі зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається.
При розумінні важкості загальної ситуації на лінії зіткнення, на цей момент це питання не на столі – я маю на увазі, зниження мобілізаційного віку,
– підсумував Паліса.
Паліса зазначив, що рішення уряду не підриває зусиль держави щодо залучення добровольців віком 18 – 24 роки за новою програмою. За його словами, ключовим чинником у цьому процесі є свобода вибору, а також створення умов, які роблять службу конкурентною та привабливішою порівняно з іншими можливостями.
Мобілізація в Україні: останні новини
- 25 серпня 2025 року Кабмін затвердив постанову, що дозволяє виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років (включно). Для перетину кордону, окрім закордонного паспорта, чоловікам потрібно мати військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється на вимогу прикордонників.
- Дозвіл на виїзд за кордон не поширюється на чоловіків, які обіймають певні посади державної служби в державних органах чи в органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїздити за кордон лише у службове відрядження.
- З 1 вересня усі представники ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери. Йдеться про здійснення відеофіксації під час перевірки документів або вручення повісток. Винятком є лише випадки, коли в кадр можуть потрапити військові об'єкти або інформація з обмеженим доступом, а також особисті потреби працівника.