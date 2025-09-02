Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника керівника Офісу президента Павла Паліси для Суспільного.

Чи можуть знизити мобілізаційний вік?

Павло Паліса пояснив, що рішення щодо виїзду за кордон дозволить "зберегти тих хлопців, від 18 років і старше, для України".

Тому що батьки турбуються про те, що "раптом завтра знизять мобілізаційний вік до 18 років і мою дитину заберуть в армію,

– додав він.

Заступник керівника ОП наголосив, що наразі зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається.

При розумінні важкості загальної ситуації на лінії зіткнення, на цей момент це питання не на столі – я маю на увазі, зниження мобілізаційного віку,

– підсумував Паліса.

Паліса зазначив, що рішення уряду не підриває зусиль держави щодо залучення добровольців віком 18 – 24 роки за новою програмою. За його словами, ключовим чинником у цьому процесі є свобода вибору, а також створення умов, які роблять службу конкурентною та привабливішою порівняно з іншими можливостями.

