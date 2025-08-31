Повідомляє 24 Канал з посиланням на наказ № 402 про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України.
З якими хворобами нервової системи не беруть до ЗСУ?
В Україні особи з тяжко або помірно вираженими розладами нервової системи звільняються від служби у ЗСУ.
З якими хворобами нервової системи не беруть до війська:
- запальні хвороби центральної нервової системи: менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребтовий абсцес;
- прогресуючі хвороби ЦНС: системні атрофії, дегенеративні захворювання, паралічі та паралітичні стани, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, дистонії (окрім вегетосудинної), ДЦП, гідроцефалія, токсична енцефалопатія тощо;
- епілепсія за наявності частих нападів або виражених психічних розладів;
- хвороби периферичної нервової системи, що супроводжуються ураженням нервів, порушенням іннервації або сильним больовим синдромом: нейропатії, міастенії, міопатії, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші, що швидко прогресують.
Є також розлади нервової системи, які не є підставою для звільнення з військової служби. Люди з такими порушеннями можуть проходити службу в підрозділах забезпечення, навчальних центрах, медичних підрозділах і логістиці, зв’язку або охороні.
До них належать особи:
- з помірними порушеннями функцій нервової системи; з повільно прогресуючими розладами;
- з транзиторними церебральними ішемічними нападами (G45);
- з епілепсією, якщо напади поодинокі або рідкі, без психічних порушень;
- з іншими епізодичними чи пароксизмальними розладами за умови незначних порушень функцій органів і систем.
Таким чином, остаточне рішення про придатність до служби приймає військово-лікарська комісія, враховуючи не тільки діагноз, а й фактичний стан функцій організму та прогресування хвороби.
Чи підлягають мобілізації особи з інвалідністю 3 групи?
Люди з інвалідністю III групи в Україні звільнені від обов’язкової мобілізації у 2025 році. Однак вони можуть служити за власним бажанням.
Також особи з інвалідністю III групи не зобов’язані проходити повторну медичну комісію. Втім, лише за певних обставин.
Крім того, мобілізації не підлягають і особи, які мають близьких родичів з інвалідністю ІІІ групи. Однак все залежить від причин інвалідності особи та її стану.