Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы для Суспильного.
Могут ли снизить мобилизационный возраст?
Павел Палиса объяснил, что решение о выезде за границу позволит "сохранить тех ребят, от 18 лет и старше, для Украины".
Потому что родители беспокоятся о том, что "вдруг завтра снизят мобилизационный возраст до 18 лет и моего ребенка заберут в армию,
– добавил он.
Заместитель руководителя ОП отметил, что сейчас снижение мобилизационного возраста в Украине не рассматривается.
При понимании тяжести общей ситуации на линии соприкосновения, на данный момент этот вопрос не на столе – я имею в виду, снижение мобилизационного возраста,
– подытожил Палиса.
Палиса отметил, что решение правительства не подрывает усилий государства по привлечению добровольцев в возрасте 18 – 24 лет по новой программе. По его словам, ключевым фактором в этом процессе является свобода выбора, а также создание условий, которые делают службу конкурентной и привлекательной по сравнению с другими возможностями.
Мобилизация в Украине: последние новости
- 25 августа 2025 года Кабмин утвердил постановление, позволяющее выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет (включительно). Для пересечения границы, кроме загранпаспорта, мужчинам нужно иметь военно-учетный документ (в том числе в электронной форме), который предъявляется по требованию пограничников.
- Разрешение на выезд за границу не распространяется на мужчин, которые занимают определенные должности государственной службы в государственных органах или в органах местного самоуправления. Они могут выезжать за границу только в служебную командировку.
- С 1 сентября все представители ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры. Речь идет об осуществлении видеофиксации во время проверки документов или вручения повесток. Исключением являются лишь случаи, когда в кадр могут попасть военные объекты или информация с ограниченным доступом, а также личные потребности работника.