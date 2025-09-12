Про таке інформує 24 Канал із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Дивіться також Ціль Росії – окупувати Україну: Зеленський назвав умову, за якої Путін почне зупиняти війну

Що відомо про перших дівчат у програмі "18-24"?

Під час урочистої церемонії, що відбулася на базі 92-ї ОШБр, новобранці присягнули на вірність українському народові.

У Генштабі наголосили, що серед бійців сьомого набору є і дівчата. Вони підписали контракт на посади операторів безпілотних літальних апаратів.

92 ОШБр імені Івана Сірка нині вважається однією з найбоєздатніших бригад ЗСУ. Вона відома своєю участю в ключових операціях на сході та півдні України.

Що відомо про контрактну програму "18-24"?

  • Проєкт "18-24" спрямований на залучення молоді віком від 18 до 24 років до лав ЗСУ на контрактній основі.
  • Контракт за цією програмою передбачає 24 місяці служби з виплатою 1 мільйон гривень у три етапи.
  • Молоді військові зможуть навчатися у вишах без перерви служби, зберігаючи місце. Оператори БпЛА проходитимуть до 4 місяців підготовки, служитимуть 24 місяці.
  • Дівчата, які приєдналися до 92-ї ОШБр, проходитимуть підготовку з керування безпілотниками, що використовуються для розвідки, коригування вогню та ударних операцій.
  • Двоє бійців-контрактників 92-ї ОШБр отримали від президента Зеленського ордени "За мужність" за героїчну оборону позицій, тримаючись в оточенні біля Покровська майже два тижні.