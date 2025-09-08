Президент відзначив відвагу й стійкість молодих захисників під час оборони позицій у районі Покровська на Донеччині. Про це стало відомо з допису заступника голови Офісу президента Павла Паліси, передає 24 Канал.

Актуально "Я українець": Рух опору нагородив 91-річного ветерана ОУН і УПА почесним нагрудним знаком

Що відомо про подвиг молодих військових?

Бійці вирушили на допомогу своїм побратимам і протягом майже двох тижнів тримали позиції в повному оточенні на Покровському напрямку. При цьому вони залишалися непоміченими для ворога.

Російські окупанти, вважаючи територію безпечною, зазнавали втрат, не підозрюючи про присутність українських воїнів.

Після встановлення зв'язку з командуванням для контрактників організували маршрут евакуації. Це дозволило їм успішно вийти з оточення разом із двома пораненими товаришами.

Попри свій юний вік, ці бійці проявили справжню мужність та сміливість. За що й отримали ордени "За мужність",

– зауважив Паліса.

За даними бригади, для бійців це був перший бойовий вихід, під час якого вони знищили близько десяти ворогів.

Нагородження відбулося в урочистій атмосфері, де молоді герої отримали свої перші державні нагороди з рук президента України.

Дивовижні історії українських військових