Президент відзначив відвагу й стійкість молодих захисників під час оборони позицій у районі Покровська на Донеччині. Про це стало відомо з допису заступника голови Офісу президента Павла Паліси, передає 24 Канал.
Актуально "Я українець": Рух опору нагородив 91-річного ветерана ОУН і УПА почесним нагрудним знаком
Що відомо про подвиг молодих військових?
Бійці вирушили на допомогу своїм побратимам і протягом майже двох тижнів тримали позиції в повному оточенні на Покровському напрямку. При цьому вони залишалися непоміченими для ворога.
Російські окупанти, вважаючи територію безпечною, зазнавали втрат, не підозрюючи про присутність українських воїнів.
Після встановлення зв'язку з командуванням для контрактників організували маршрут евакуації. Це дозволило їм успішно вийти з оточення разом із двома пораненими товаришами.
Попри свій юний вік, ці бійці проявили справжню мужність та сміливість. За що й отримали ордени "За мужність",
– зауважив Паліса.
За даними бригади, для бійців це був перший бойовий вихід, під час якого вони знищили близько десяти ворогів.
Нагородження відбулося в урочистій атмосфері, де молоді герої отримали свої перші державні нагороди з рук президента України.
Дивовижні історії українських військових
Український військовий вижив під час ворожого обстрілу на Курщині завдяки шлюбній обручці, яку носив на шиї.
Обручка взяла на себе удар уламка, врятувавши йому життя в критичний момент.
Військовий Руслан Чайка, важко поранений на фронті, провів майже три доби в лісосмузі через інтенсивні обстріли. З уламком у грудній клітці він самостійно дістався до евакуаційного пункту.
Спеціальна операція Військово-Морських Сил України "Янголи" завершилася успішною евакуацією чотирьох українських військових і медика з окупованої території. Вони переховувалися від окупантів близько 3 років.