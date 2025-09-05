Про це стало відомо зі слів командувача Військово-Морських Сил ЗСУ Олексія Неїжпапи, передає 24 Канал.
Що відомо про порятунок українців з окупованих територій?
За даними ВМС, історія почалася після того, як стало відомо, що брат-близнюк нещодавно звільненого морпіха ще у 2022 році отримав тяжке поранення й опинився в лікарні.
Завдяки відважним лікарям його вдалося приховати від російських силовиків. Згодом з'ясувалося, що разом із ним у тій самій лікарні весь цей час перебували ще троє бійців Нацгвардії.
Зворушливе відео повернення українських бійців / Фейсбук Олексія Неїжпапи
Для порятунку створили спеціальний координаційний штаб за участі Уповноваженої Президента з питань захисту прав військових Ольги Решетилової та командувача НГУ генерала Олександра Півненка. До операції також долучили розвідників ВМС і НГУ.
Як стверджує Неїжпапа, операцію поділили на кілька етапів, щоб гарантувати безпеку всіх учасників.
В підсумку з тимчасово окупованої території вдалося вивезти морського піхотинця, трьох нацгвардійців і медика, який допомагав їм ховатися від російських окупантів.
Це історія про незламність і віру. Наші хлопці вижили там, де шансів майже не було. І ще одне підтвердження: Україна ніколи не залишає своїх,
– наголосили у ВМС.
Нині врятовані військові перебувають у безпеці на українській землі поруч із рідними.
Інші спецоперації підрозділу "Янголи"
Загальна кількість врятованих "Янголами" українців з окупованих територій вже сягнула 88 людей. Однією з історій порятунку стало повернення до України десантників.
Як повідомляв речник ВМС Дмитро Плетенчук, після отримання розвідданих про місцеперебування двох українських десантників, відразу ж ухвалили рішення про спецоперацію з їхнього порятунку.
Виконати завдання доручили підрозділу ВМС "Янголи". Завдяки ретельному плануванню та прикриттю, українських воїнів успішно вивезли на підконтрольну Україні територію.