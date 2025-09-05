Про це стало відомо зі слів командувача Військово-Морських Сил ЗСУ Олексія Неїжпапи, передає 24 Канал.

Що відомо про порятунок українців з окупованих територій?

За даними ВМС, історія почалася після того, як стало відомо, що брат-близнюк нещодавно звільненого морпіха ще у 2022 році отримав тяжке поранення й опинився в лікарні.

Завдяки відважним лікарям його вдалося приховати від російських силовиків. Згодом з'ясувалося, що разом із ним у тій самій лікарні весь цей час перебували ще троє бійців Нацгвардії.

Зворушливе відео повернення українських бійців / Фейсбук Олексія Неїжпапи

Для порятунку створили спеціальний координаційний штаб за участі Уповноваженої Президента з питань захисту прав військових Ольги Решетилової та командувача НГУ генерала Олександра Півненка. До операції також долучили розвідників ВМС і НГУ.

Як стверджує Неїжпапа, операцію поділили на кілька етапів, щоб гарантувати безпеку всіх учасників.

В підсумку з тимчасово окупованої території вдалося вивезти морського піхотинця, трьох нацгвардійців і медика, який допомагав їм ховатися від російських окупантів.

Це історія про незламність і віру. Наші хлопці вижили там, де шансів майже не було. І ще одне підтвердження: Україна ніколи не залишає своїх,

– наголосили у ВМС.

Нині врятовані військові перебувають у безпеці на українській землі поруч із рідними.

