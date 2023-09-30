Як виявилося, десантники на початку повномасштабного вторгнення отримали серйозні поранення й опинилися в окупації. У ГУР МО й Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли подробиці про врятованих захисників, передає 24 Канал.

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Проходили лікування й опинилися в окупації

Двоє воїнів десантно-штурмових військ Збройних сил України 1993 та 1997 років народження отримали поранення на початку повномаштабного вторгнення Росії. Захисники проходили лікування у містечку на Луганщині, але населений пункт опинився під окупацією. Понад півтора роки десантники вважалися зниклими безвісти.

Про їхню долю стало відомо кілька тижнів тому з оперативних джерел управління розвідки Військово-морських сил ЗСУ. Тоді ГУР МО разом з ВМС розробили план евакуації десантників. До спецоперації також залучили десантно-штурмові війська, які забезпечили вогневе прикриття під час виходу групи.

28 вересня Герої успішно повернулися через лінію фронту. За їхніми словами, весь цей час їм допомагали мешканці тимчасово окупованої частини Луганщини. Наразі обидва десантники проходять процедури реабілітації та реінтеграції.

Як "Ангели" рятували десантників

У ВМС повідомили, що десантники успішно переховувалися від початку повномаштабного вторгнення. Коли розвідка отримала дані про їхнє місцеперебування, то було ухвалено рішення про порятунок бійців.

Виконати спецоперацію доручили спецпідрозділу Військово-морських сил "Ангели". Завдяки швидким діям, детальному плану евакуації та вогневому прикриттю, українських десантників вдалося врятувати з окупації.

Завдяки спільним зусиллям днями двох військовослужбовців, які більш ніж півтора року перебували на окупованій території, вдалося вивести та на підконтрольну Україні територію,

– повідомили у Військово-морських силах.

У ВМС також наголосили, що кожне життя важливе, тому Україна постійно працює над тим, аби кожен Герой повернувся додому.