Адже на початку повномасштабної війни вони брали участь в боях і були важко поранені. Саме тому військові не змогли повернутись на підконтрольні Україні території.

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Що відомо про наших десантників

У Військово-морських силах ЗСУ розповіли, що бійці від початку повномасштабного вторгнення перебувають на тимчасово окупованій території. Адже десантники там воювали, зазнали важких поранень та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію.

Весь цей час вони перебували у нелегальному становищі та успішно переховувалися, завдяки місцевим мешканцям,

– розповіли у ВМС ЗСУ.

Проте управління розвідки Військово-морських сил ЗСУ декілька тижнів тому з оперативних джерел дізналось про цих двох військовослужбовців десантно–штурмових військ.

Саме тому військові ухвалили рішення провести спеціальну операцію – врятувати та евакуювати військовослужбовців. Військово-морські сили пояснили, що:

виконати її доручили спецпідрозділу Військово-морських сил "Ангели";

у стислі терміни підготували план евакуації;

до реалізації плану залучили командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, підрозділи якого займались вогневим прикриттям під час виходу групи.

Завдяки спільним зусиллям днями двох військовослужбовців, які більш ніж півтора року перебували на окупованій території, вдалося вивести та на підконтрольну Україні територію,

– заявили у Військово-морських силах.

Там подякували побратимам з розвідки та Десантно-штурмових військ України за участь та допомогу.

"Кожне життя важливе", – відзначили бійці.

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