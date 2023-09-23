Станом на зараз понад 1 500 оборонців Маріуполя досі в руках ворога, серед них – майже 700 азовців. Про це в коментарі до матеріалу 24 Каналу повідомила співзасновниця Асоціації родин захисників "Азовсталі" Маріанна Хомерікі.

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Росія утримує понад 1 500 оборонців Маріуполя

Періодично інформацію про них керівництво бригади та Асоціація отримували, коли з полону поверталися деякі захисники оборони Маріуполя.

Про частину бійців рідні мали змогу дізнатися тільки зі слів тих, хто повертається з полону, якщо вони бачили там тих чи інших осіб. Проте, оскільки востаннє захисників "Азовсталі" обмінювали 6 травня, то з того часу і до сьогодні жодної нової інформації про полонених захисників немає,

– сказала вона.

Маріанна Хомерікі додала, що єдина інформація про стан полонених – це фото та відео із судилищ, які влаштувала Росія над українськими військовими.

"Єдине, що бачили останнім часом – це фото та відео з судилищ, які окупанти влаштовують над нашими військовими. На цих кадрах видно їхнє тотальне виснаження, схуднення та сліди фізичного впливу", – зазначила вона.

Хомерікі розповіла, що Асоціація родин захисників "Азовсталі" працює над організацією нових заходів з нагадуванням Україні та світові, що оборонці Маріуполя вже 500 днів перебувають у полоні.

Для цього Асоціація звернулася до українців, які перебувають за кордоном. З 20 до 30 вересня відбудуться мітинги в щонайменше 11 містах світу.

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