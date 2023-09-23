На сегодняшний день более 1 500 защитников Мариуполя до сих пор в руках врага, среди них – почти 700 азовцев. Об этом в комментарии к материалу 24 Каналу сообщила соучредитель Ассоциации семей защитников "Азовстали" Марианна Хомерики.
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Россия удерживает более 1500 защитников Мариуполя
Периодически информацию о них руководство бригады и Ассоциация получали, когда из плена возвращались некоторые защитники обороны Мариуполя.
О части бойцов родные могли узнать только со слов тех, кто возвращается из плена, если они видели там тех или иных лиц. Однако, поскольку последний раз защитников "Азовстали" обменивали 6 мая, то с тех пор и до сегодня никакой новой информации о пленных защитниках нет,
– сказала она.
Марианна Хомерики добавила, что единственная информация о состоянии пленников – это фото и видео из судилищ, которые устроила Россия над украинскими военными.
"Единственное, что видели в последнее время – это фото и видео из судилищ, которые оккупанты устраивают над нашими военными. На этих кадрах видно их тотальное истощение, похудение и следы физического воздействия", – отметила она.
Хомерики рассказала, что Ассоциация семей защитников "Азовстали" работает над организацией новых мероприятий с напоминанием Украине и миру, что защитники Мариуполя уже 500 дней находятся в плену.
Для этого Ассоциация обратилась к украинцам, которые находятся за рубежом. С 20 по 30 сентября состоятся митинги по меньшей мере в 11 городах мира.
Что известно об украинцах в плену в России
- После того как защитники Мариуполя вынужденно вышли из "Азовстали", в плен России попали более 2 тысяч защитников. Россия нарушает международные конвенции и издевается над украинскими пленными.
- В июле 2022 года россияне организовали теракт в колонии в Еленовке, где погибло немало украинцев. Россия не допускает международные организации к украинским пленным, поэтому информация об их состоянии крайне ограничена. Кроме того, россияне проводят судилища над украинскими воинами.
- Украина с начала полномасштабного вторжения России уже провела 48 обменов пленными и вернула почти 2600 защитников.
- В сентябре 2022 года в рамках обмена пленных Украина освободила из плена командиров из "Азовстали". Только летом 2023 года командиры, вынужденно находившиеся в Турции, оказались в Украине и в конце концов вернулись на фронт.