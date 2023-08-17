Во время так называемого судилища "установили", что азовцы в промежутке с 27 февраля по 13 марта 2022 якобы обстреляли из 120-миллиметрового миномета жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Мол, произошло это после того, как они отступали из поселков Сартана, Калиновка и Талаковка вблизи Мариуполя.

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Отправили в колонию строгого режима

Россияне уверяют, что якобы наши защитники произвели не менее 60 выстрелов. Из-за этого повреждены и разрушены 5 жилых домов. Пострадавших удалось избежать, потому что люди спрятались.

24 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также осужденные должны выплатить материальную компенсацию пострадавшим жителям города Мариуполя,

– говорят в следственном комитете.

Также комитет рассказал об убытках, которые якобы нанесли. Мол, потерпевшие в гражданских исках, направленных против "обвиняемых", жаловались на повреждения на сумму в 27 миллионов рублей.

"Я признал вину. С решением суда согласен", – говорит "обвиняемый" азовец Антон Романюк.

Ролик с ним выложило пропагандистское СМИ. Следует понимать, что нам неизвестно, в каких условиях содержались азовцы. И не исключено, что Романюк признал "вину" потому, что его ждала бы жестокая расправа в случае отказа.

Кроме того, до 21 года в исправительной колонии строгого режима осудили также теробороновца Виталия Миненко. Его обвиняют в убийстве мирного жителя. В ходе этого судилища заявляли, что произошло это 30 марта 2022 года. Мол, сделал он это во время наблюдения за ситуацией в Мариуполе.

Заметим, что накануне наши военные отбили мощную контратаку врага под Бахмутом. Им удалось уничтожить три вражеских современных танка, а также почти целую роту оккупантов. А она состояла из российских футбольных фанатов, входивших в батальон "Эспаньола". В нашем материале читайте, кто они такие и как они относились к "Азову".