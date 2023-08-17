Під час так званого судилища "встановили", що азовці у проміжку з 27 лютого по 13 березня 2022 року буцімто обстріляли зі 120-міліметрового міномета житлові будинки й об'єкти цивільної інфраструктури. Мовляв, сталося це після того, як вони відступали із селищ Сартана, Калинівка та Талаківка, що поблизу Маріуполя.

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Відправили до колонії суворого режиму

Росіяни запевняють, що буцімто наші захисники здійснили щонайменше 60 пострілів. Через це пошкоджено та зруйновано 5 житлових будинків. Постраждалих, мовляв, вдалося уникнути, бо люди поховалися.

24 роки із відбуванням у виправній колонії суворого режиму. Також засуджені мають виплатити матеріальну компенсацію постраждалим мешканцям міста Маріуполя,

– кажуть у слідчому комітеті.

Також комітет розповів про збитки, які буцімто завдали. Мовляв, потерпілі у цивільних позовах, спрямованих проти "обвинувачених", скаржилися на пошкодження на суму у 27 мільйонів рублів.

"Я визнав провину. З рішенням суду згоден", – каже "обвинувачений" азовець Антон Романюк.

Ролик із ним виклало пропагандистське ЗМІ. Слід розуміти, що нам невідомо, в яких умовах утримували азовців. І не виключено, що Романюк визнав "провину" тому, що на нього очікувала б жорстока розправа у разі відмови.

Крім того, до 21 року у виправній колонії суворого режиму засудили також тероборонівця Віталія Міненка. Його звинувачують у буцімто вбивстві мирного мешканця. Під час цього судилища заявляли, що сталося це 30 березня 2022 року. Мовляв, зробив він це під час спостереження за ситуацією у Маріуполі.

Зауважимо, що напередодні наші військові відбили потужну контратаку ворога під Бахмутом. Їм вдалося знищити три ворожі сучасні танки, а також майже цілу роту окупантів. А вона складалася з російських футбольних фанатів, котрі входили до батальйону "Еспаньола". У нашому матеріалі читайте, хто вони такі та як вони ставилися до "Азову".