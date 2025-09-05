Об этом стало известно со слов командующего Военно-Морских Сил ВСУ Алексея Неижпапы, передает 24 Канал.
По данным ВМС, история началась после того, как стало известно, что брат-близнец недавно освобожденного морпеха еще в 2022 году получил тяжелое ранение и оказался в больнице.
Благодаря отважным врачам его удалось скрыть от российских силовиков. Впоследствии выяснилось, что вместе с ним в той же больнице все это время находились еще трое бойцов Нацгвардии.
Трогательное видео возвращения украинских бойцов / Фейсбук Алексея Неижпапы
Для спасения создали специальный координационный штаб с участием Уполномоченного Президента по вопросам защиты прав военных Ольги Решетиловой и командующего НГУ генерала Александра Пивненко. К операции также привлекли разведчиков ВМС и НГУ.
Как утверждает Неижпапа, операцию разделили на несколько этапов, чтобы гарантировать безопасность всех участников.
В итоге с временно оккупированной территории удалось вывезти морского пехотинца, трех нацгвардейцев и медика, который помогал им прятаться от российских оккупантов.
Это история о несокрушимости и вере. Наши ребята выжили там, где шансов почти не было. И еще одно подтверждение: Украина никогда не оставляет своих,
– отметили в ВМС.
Сейчас спасенные военные находятся в безопасности на украинской земле рядом с родными.
Другие спецоперации подразделения "Ангелы"
Общее количество спасенных "Ангелами" украинцев с оккупированных территорий уже достигло 88 человек. Одной из историй спасения стало возвращение в Украину десантников.
Как сообщал представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, после получения разведданных о местонахождении двух украинских десантников, сразу же приняли решение о спецоперации по их спасению.
Выполнить задание поручили подразделению ВМС "Ангелы". Благодаря тщательному планированию и прикрытию, украинских воинов успешно вывезли на подконтрольную Украине территорию.