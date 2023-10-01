Об операции по возвращению домой военнослужащих в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук – передает 24 Канал. Стоит добавить, что украинцев освобождало спецподразделение ВМС "Ангелы".

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Подробности операции

Дмитрий Плетенчук заявил, что на оккупированной территории Украины проходит много интересных процессов. Последним подобным случаем стало освобождение двух десантников, которые с начала вторжения скрывались на неподконтрольных Украине землях. Бойцам удалось оставаться живыми в результате поддержки местных.

Они выжили благодаря этой поддержке, потому что, конечно, местные их скрывали,

– рассказал спикер.

Более подробно о возвращении бойцов впоследствии расскажет ГУР. Возможно, они устроят брифинг на этот счет. Однако как добавил Плетенчук, подробности таких операций, как правило, не сообщают, поскольку это может открыть алгоритмы работы разведки врагу.

Спикер рассказал, что спецподразделение "Ангелы", которое вытягивало десантников, делает это уже не первый раз – это одна из охватываемых ими тематик. Плетенчук не может точно сказать, какие у них есть операции, однако уже было несколько подобных освобождений.

Что известно об увольнении десантников