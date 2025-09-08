Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

Що відомо про життя та нагородження Йосипа Гевчука?

Бійці розповіли, що 91-річний Йосип Гевчук присвятив своє життя визвольній боротьбі за українську державу.

Відомо, що Йосип Миколайович – розвідник, ветеран ОУН і УПА, який ще у 14 років обрав шлях бути вірним ідеям попередників – борців за свободу України.

Воїни повідомили про нагородження Йосипа Миколайовича: дивіться відео

Учасники Руху опору ССО ЗСУ пояснили, що Гевчук пройшов тюрми й заслання, проте залишився непохитним у своїх цінностях та переконаннях. Уже в незалежній Україні десятиліттями займався громадською діяльністю, передаючи наступним поколінням власний досвід спротиву.

Я українець. Я маю право любити свою Україну, бо я українець,

– каже Йосип Гевчук.

Йосипа Гевчука нагороджено почесним нагрудним знаком Командувача ССО ЗСУ "Вовча зграя" за успішне виконання важливих завдань щодо організації, ведення й підтримання руху опору.

