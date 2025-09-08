Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили Спеціальних Операцій ЗС України.
Що відомо про життя та нагородження Йосипа Гевчука?
Бійці розповіли, що 91-річний Йосип Гевчук присвятив своє життя визвольній боротьбі за українську державу.
Відомо, що Йосип Миколайович – розвідник, ветеран ОУН і УПА, який ще у 14 років обрав шлях бути вірним ідеям попередників – борців за свободу України.
Воїни повідомили про нагородження Йосипа Миколайовича: дивіться відео
Учасники Руху опору ССО ЗСУ пояснили, що Гевчук пройшов тюрми й заслання, проте залишився непохитним у своїх цінностях та переконаннях. Уже в незалежній Україні десятиліттями займався громадською діяльністю, передаючи наступним поколінням власний досвід спротиву.
Я українець. Я маю право любити свою Україну, бо я українець,
– каже Йосип Гевчук.
Йосипа Гевчука нагороджено почесним нагрудним знаком Командувача ССО ЗСУ "Вовча зграя" за успішне виконання важливих завдань щодо організації, ведення й підтримання руху опору.
Учасників Руху опору нагородили: що відомо?
Нагадаємо, що раніше за успішне виконання спеціальних завдань учасників Руху опору нагородили відзнаками Командувача ССО ЗСУ.
"Рух опору – це про відповідальність. Рух опору – це про конфіденційність. Рух опору – це про готовність до зустрічі з ворогом", – зазначають там.
Сили спеціальних операцій кажуть, що вони навчать, підготують, підтримають — а долучитися до Руху опору можна за посиланням.