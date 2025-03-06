Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Сил спеціальних операцій.
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Як відбувалося нагородження
У ССО показали кадри нагородження учасників Руху опору відзнаками Командувача за успішне виконання спеціальних завдань.
Рух опору – це про відповідальність. Рух опору – це про конфіденційність. Рух опору – це про готовність до зустрічі з ворогом,
– зазначають там.
Сили спеціальних операцій зазначають, що вони навчать, підготують, підтримають — а долучитися до Руху опору можна за посиланням.
Нагородження партизанів Руху опору: дивіться відео
До слова, раніше Сили спеціальних операцій презентували календар-довідник на 2025 рік, присвячений діяльності руху опору на окупованих територіях. Кожна його сторінка календаря розповідає про те, як партизани протидіють окупаційним силам.