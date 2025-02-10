Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Сил спеціальних операцій.

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Що відомо про календар про Рух опору

Так, кожна сторінка календаря "Четвертий рік тотального спротиву" розповідає про те, як Рух опору протидіє окупаційним силам.

Календар починається з 24 лютого – дати початку повномасштабного й тотального спротиву українців російським військам,

– пояснюють у ССО.

Окремо в календарі є й про символіку Руху опору та текст маніфесту тих, хто веде непомітний, але відчутний спротив в окупації.

Як виглядає календар "Четвертий рік тотального спротиву"

Кожен охочий може завантажити електронну версію календаря за посиланням

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До слова, Рух опору постійно нагадує ворогу, що окуповані території – це Україна, і російським військовим тут не раді. Наприклад, у грудні на вулицях Донецька з'явилися листівки з написом "Зрада гарантує смерть"