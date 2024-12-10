У тимчасово окупованому Донецьку з'явились листівки із попередженнями для російських солдатів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Рух Опору.
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"Зрада гарантує смерть"
На вулицях окупованого Донецька з'явилися листівки з попередженнями для окупантів.
Зрада гарантує смерть,
– написано на одній із них.
У Донецьку працює Рух опору / Фото із мережі
Також там з'явились листівки із іншим написом: "Вчора окупант – сьогодні перегній". Також на листівках можна розгледіти знак Руху Опору.
Активісти залишили попередження росіянам / Фото з мережі
У такий спосіб активісти показують росіянам, що Донецьк – це Україна, тож він чекає на звільнення як і інші окуповані території. Також це нагадування про важливість боротьби за свободу та єдність.
Рух Опору у Донецьку: дивіться відео
На окупованих територіях працюють партизанські рухи. Росіяни розуміють, що більше не можуть почуватись у безпеці навіть у тилу.