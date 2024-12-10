Во временно оккупированном Донецке появились листовки с предупреждениями для российских солдат. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Движение Сопротивления.

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"Предательство гарантирует смерть"

На улицах оккупированного Донецка появились листовки с предупреждениями для оккупантов.

Предательство гарантирует смерть,

– написано на одной из них.



В Донецке работает Движение сопротивления / Фото из сети

Также там появились листовки с другой надписью: "Вчера оккупант – сегодня перегной". Также на листовках можно разглядеть знак Движения Сопротивления.



Активисты оставили предупреждение россиянам / Фото из сети

Таким образом активисты показывают россиянам, что Донецк – это Украина, поэтому он ждет освобождения как и другие оккупированные территории. Также это напоминание о важности борьбы за свободу и единство.

Движение Сопротивления в Донецке: смотрите видео

На оккупированных территориях работают партизанские движения. Россияне понимают, что больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в тылу.