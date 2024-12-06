Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення "Злої мавки". Ми вже не раз висвітлювали діяльність партизанок – наприклад, вони розповіли, які акції стали їхніми улюбленими.

Дивіться також "Шлях до перемоги починається з дитячої віри": розвідники щемливо привітали воїнів з Днем ЗСУ

Миколая у міста, а окупантів на місця

У трьох містах – Мелітополі, Сімферополі та Донецьку – знову з'явився передноворічний подих свята.

Наші Мавки підготували солодкі подарунки для діток, і не тільки, які вже чекають на своїх адресатів. У цей непростий час важливо підтримувати тепло в серцях і віру в дива. Не дамо окупантам забрати наші традиції, культуру і нашу Україну,

– написали дівчата.

Солодкі подарунки для малечі / Фото "Зла мавка"

На жаль, на всіх коробках є написи російської, бо це російські товари. Та в окупації інших нема. Тож дівчата написали маленькі записки українською мовою.

На фото помітно, що манікюр доводиться замальовувати. Це для того, щоб учасниць руху не впізнали.

А в наступному дописі партизанки пояснили, що ж підготували окупантам. Це дещо краще, ніж різочка.

"Подарунки" для росіян / Фото "Зла мавка"

"Росіянам на ТОТ України саме час замислитись: а чи добре вони поводились цього року, бо Миколай завжди приносить подарунки по заслугах. Завдяки Мавкам Миколай уже передав спеціальні "подарунки" – сміттєві пакети", – іронізують дівчата.

Якщо комусь здається, що це неважливі дрібниці, то в окупації немає неважливого. Ти не можеш там загорнутися у прапор, надягти вишиванку чи прикрасити себе віночком. Уся синьо-жовта гама кольорів заборонена. Навіть якісь стікери з невинними тваринками на кшталт пса Патрона чи кота з монобанку теж під забороною. А тому про єднання з вільною Україною сигналізують папірчики з написами рідною мовою. Щоб долучитися до мавок – пишіть у телеграм @ZlaMavka