Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Ukraїner Q. Мавки пообіцяли: одну з акцій уже готують, тому спойлерити не будуть. Важливо, що ролик створено на основі анімації і з чужими голосами, щоб не розкривати особистості учасниць руху.

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Як влаштований рух спротиву "Зла мавка"

Із сучасних технологій, якими користуються мавки, – смартфони, камери, VPN. Багато чого довелося вивчити на початку, щоб убезпечити себе.

Рішення ухвалює костяк із трьох людей. Інші дівчата приймають рішення самі за себе – на що вони готові піти, а на що ні. Вони багато розмовляють і зважують ризики, вигадують щось нове. Безпека все ж на першому місці.

Проте росіяни можуть заарештувати і за стікер, і за газету – за будь-що. Найризикованішим для учасниць руху стало спалювання російського прапора.

"Детально обговорюємо, хто що робить, чи є камери, в який час краще робити. І ніколи не викладаємо одразу, щоб не сполохати ворога", – уточнили мавки.



Учасниці руху, намальовані однією з мавок. Саме це зображення відмалювали в ролику Ukraїner / Скриншот 24 Каналу

Найкрутіші операції у підпіллі

На запитання, які найуспішніші операції провів рух, дівчата одностайно відповіли: улюблене – це підробки під російські рублі. Росіяни бісяться, коли бачать їх. Кумедно, що вони не дотрималися "спущеної згори" настанови і самі розкрутили історію з підробкою купюр.

Перша банкнота – то було круто. Стільки вони по своїх каналах і коментарях психували! Було весело спостерігати за їхньою реакцією. А найсмішніше, що це ще більше почали обговорювати, коли про це написала Daily Mail,

– сказала одна з мавок.

Рублі, задизайнені мавками / Скриншот 24 Каналу

А загалом усі операції продумані та вистраждані – як діти. Наприклад, "Кухня Мавки", коли окупантам дали просратися і в прямому, і в переносному значенні. Тоді дівчата підписали проносне в їжу, бо одна з жінок працювала на кухні. Втім, це була одноразова акція.

Результати діяльності руху "Зла мавка"

Росіяни постійно атакують соціальні мережі дівчат, ллють бруд у коментарях і, звісно, намагаються зламати сторінки, створюють клони чатботу, фейкові акаунти, через які пишуть місцевим нібито від імені мавок.

Багато слів вдячності і підтримки від наших, і багато всякої фігні і бруду від росіян. Вони намагаються знецінювати наші дії у своїх пабліках, повторюють, що ми якісь пацюки або нас взагалі не існує. Але хлопці, камон, нащо ви тоді присилаєте оцю свою юнармію замальовувати наші графіті? Найгірше для окупантів – визнати, що ми є. Тому що тоді доведеться визнати, що у них тут немає такої підтримки, про яку вони завжди розповідають у цій своїй пропаганді. Це і є наша головна задача: ми показуємо світу, що ми є і що люди тут чекають на Україну,

– підсумували дівчата.

Важливо! Якщо ви на окупованих територіях – зв'язатися з рухом "Зла мавка" можна через їхній сайт. Якщо ви на території вільної України – говоріть про рух спротиву в окупації! Пам'ятайте, що в окупації можна загинути навіть за "невинні" наліпку чи напис.