Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ГУР. До слова, 68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша також виклала своє привітання. Захисники закликали вірити в святого Миколая та в ЗСУ.

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Як ГУР привітало ЗСУ з їхнім днем

Сьогодні день, коли діти особливо вірять у казку, в якій добро завжди перемагає. Та в реальності зло набагато жорстокіше, а щоб його подолати, Збройні Сили України перетворюють віру на щоденну боротьбу. Об'єднані спільною метою, ми виборюємо світ, де зло не матиме жодного шансу. З Днем Збройних Сил України!

– ідеться в дописі.

Дивіться відеопривітання ГУР до Дня Збройних сил України

Розвідники вдало обіграли те, що День ЗСУ припадає на День святого Миколая. І справді, уже понад тисячу днів усі українці мають тільки одну мрію – ту, яку можуть реалізувати наші, земні чарівники.

Ми, дорослі, вже давно не біжимо дивитися під подушку – ми читаємо стрічку новин, сподіваючись, що вони сьогодні добрі. А ті, хто чекає рідних і близьких з фронту, кожен ранок мріє побачити такий жаданий "плюс" у чаті.

Та діти все одно вірять у казку. А дорослі міркують над тим, що сьогодні, як і колись, вірять у те, що зло має бути покаране, що добро має перемогти.

Мій тато літає на великому літаку, він дуже швидкий! А моя мама завжди всіх лікує, бо вона справжня чарівниця. Дідусь керує найбільшою машиною в світі, вона гучна, як дракон! А мій тато має гострий зір, наче яструб, він все-все бачить – і на землі, і в повітрі, і вдень, і вночі. А мій брат вміє управляти громом і блискавками, вони його завжди-завжди слухаються! А мій тато дуже сильний та спритний, він такий – вжух – і завжди на місці!

– говорять діти у відео.

Неможливо дивитися це відео без сліз. Неможливо не думати про те, коли ж настане той час, щоб іграшковий літак був просто милим літачком і нічим не нагадував військовий. Неможливо не думати про те, як ведеться тим дітям, які щодня переймаються за своїх батьків і рідних на фронті. Тим, чиїх близьких забрала ракета. Тих, хто був поранений сам, втратив око, ногу, руку. Тих, хто в окупації.

На жаль, на Миколая і День ЗСУ Росія припасла смертельні "подарунки", жорстоко обстрілявши Кривий Ріг і Запоріжжя. В обох містах є жертви і поранено дітей. Тож українські військові літаки ще довго будуть для росіян карою небесною – тією, на яку заслужили загарбники. А для українців – символом того, що мир буде. Але його потрібно вибороти.

"Шлях до перемоги починається з дитячої віри і закінчується боротьбою, яку ведемо ми, дорослі. Ми різні – на землі, у небі, на морі. Але ми єдині у своїй меті. Одного дня зло повинно впасти. І воно впаде. З Днем Збройних сил України!" – сказано у відео.