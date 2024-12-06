Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост ГУР. К слову, 68 отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша также выложила свое поздравление. Защитники призвали верить в святого Николая и в ВСУ.

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Как ГУР поздравило ВСУ с их днем

Сегодня день, когда дети особенно верят в сказку, в которой добро всегда побеждает. Но в реальности зло гораздо жесточе, а чтобы его преодолеть, Вооруженные Силы Украины превращают веру в ежедневную борьбу. Объединенные общей целью, мы боремся за мир, где зло не будет иметь ни единого шанса. С Днем Вооруженных Сил Украины!

– говорится в заметке.

Смотрите видеопоздравление ГУР ко Дню Вооруженных Сил Украины

Разведчики удачно обыграли то, что День ВСУ приходится на День святого Николая. И действительно, уже более тысячи дней у всех украинцев только одна мечта – та, которую могут реализовать наши, земные волшебники.

Мы, взрослые, уже давно не бежим смотреть под подушку – мы читаем ленту новостей, надеясь, что они сегодня хорошие. А те, кто ждет родных и близких с фронта, каждое утро мечтает увидеть такой желанный "плюс" в чате.

Но дети все равно верят в сказку. А взрослые размышляют над тем, что сегодня, как и когда-то, верят в то, что зло должно быть наказано, что добро должно победить.

Мой папа летает на большом самолете, он очень быстрый! А моя мама всегда всех лечит, потому что она настоящая волшебница. Дедушка управляет самой большой машиной в мире, она громкая, как дракон! А у моего папы острое зрение, как у ястреба, он все-все видит – и на земле, и в воздухе, и днем, и ночью. А мой брат умеет управлять громом и молниями, они его всегда-всегда слушаются! А мой папа очень сильный и ловкий, он такой – вжух – и всегда на месте!

– говорят дети в видео.

Невозможно смотреть это видео без слез. Невозможно не думать о том, когда же наступит то время, чтобы игрушечный самолет был просто милым самолетиком и ничем не напоминал военный. Невозможно не думать о том, как живут те дети, которые ежедневно переживают за своих родителей и родных на фронте. Те, чьих близких забрала ракета., Те, кто был ранен сам, потерял глаз, ногу руку. Те, кто в оккупации.

К сожалению, на Николая и День ВСУ Россия припасла смертельные "подарки", жестоко обстреляв Кривой Рог и Запорожье. В обоих городах есть жертвы и ранены дети. Поэтому украинские военные самолеты еще долго будут для россиян карой небесной – той, которую заслужили захватчики. А для украинцев – символом того, что мир будет. Но его нужно завоевать.

"Путь к победе начинается с детской веры и заканчивается борьбой, которую ведем мы, взрослые. Мы разные – на земле, в небе, на море. Но мы едины в своей цели. Однажды зло должно пасть. И оно падет. С Днем Вооруженных сил Украины!" – сказано в видео.