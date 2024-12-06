Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Свои. Кривой Рог". Как известно, под атаку попало гражданское админздание.

Смотрите также Удар по Кривому Рогу: есть жертвы, среди пострадавших – ребенок

Журналисты показали последствия атаки врага в видео. С места происшествия они рассказали, что среди пострадавших пожилой мужчина. Его сын говорит, что отца парализовало тоже на Николая.

"Обломки ранили мужчину, которого парализовало 5 лет назад. Тоже на День Святого Николая", – говорится в сообщении.

Обломками ранило парализованного мужчину: видео

Также отмечают, что взрывной волной снесло входную дверь, навесной потолок, побило окна, пробило посуду с ужином для их многодетной семьи.



Последствия атаки по Кривому Рогу / Фото "Свои. Кривой Рог"



Повреждено имущество многодетной семьи / Фото "Свои. Кривой Рог".

Атака по Кривому Рогу

По последним данным, в результате атаки погибли два человека. Еще восемь человек пострадали, в частности, 6-летний ребенок. Мальчика уже доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Кроме того, еще один человек, который, вероятно, мог находиться в здании, не выходит на связь.