Про це повідомяє 24 Канал з посиланням на "Свої. Кривий Ріг". Як відомо, під атаку потрапила цивільна адмінбудівля.

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Журналісти показали наслідки атаки ворога у відео. З місця події вони розповіли, що серед потерпілих літній чоловік. Його сил каже, що батька паралізувало теж на Миколая.

"Уламки поранили чоловіка, якого паралізувало 5 років тому. Теж на День Святого Миколая", – ідеться у повідомленні.

Уламками поранеило паралізованого чоловіка: відео

Також зазначають, що вибуховою хвилею знесло вхідні двері, навісну стелю, побило вікна, пробило посуд з вечерею для їхньої багатодітної родини.



Наслідки атаки по Кривому Розі / Фото "Свої. Кривий Ріг"



Пошкоджено майно багатодітної родини / Фото "Свої. Кривий Ріг".

Атака по Кривому Розі

За останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще восьмеро людей постраждали, зокрема, 6-річна дитина. Хлопчика вже доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Крім того, ще одна людина, яка, ймовірно, могла перебувати в будівлі, не виходить на зв'язок.