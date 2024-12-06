Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Сергія Лисака, глави Дніпропетровської ОВА.

Через удар по Кривому Рогу загинув чоловік. Є й постраждалі, серед них – 6-річна дитина. Хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості,

– написали в ОВА.

Скільки конкретно людей поранено – ще не ясно. Олександр Вілкул також повідомив про постраждалих. І жорстко висловився про удар.

"Прокляті росіяни влучили в цивільну адмінбудівлю. Триває аварійно-рятувальна операція. На жаль, є загиблі та поранені. Серед поранених – дитина 6 років, вже в лікарні", – таке повідомлення він випустив у телеграм-каналі.

Штаб допомоги людям розгортають "у тому ж місці, де був минулого разу". За словами Вілкула, місцеві знають, де це. Штаб займатиметься наданням будматеріалів, комунальними бригадами, розселенням людей і прийманням заяв на допомогу від міста.

"Росіяни – будьте прокляті!" – завершив Вілкул.



