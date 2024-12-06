24 Канал зібрав все, що відомо про вибухи в Кривому Розі та їх наслідки.

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Вибухи в Кривому Розі 6 грудня

Кривий Ріг, ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Всі роблять те, що треба,

– написав Олександр Вілкул.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зауважив: "Черговий удар росіян по мирному Кривому Рогу в День ЗСУ. Нелюди".

Трохи пізніше на подію відгукнувся очільник ОВА Сергій Лисак. "Ворог поцілив по Кривому Рогу. За попередніми даними, пошкоджена адмінбудівля. Інформацію уточнюємо", – розповів посадовець.

Про те, що в місті гучно, о 16:24 поінформували кореспонденти Суспільного та низка місцевих видань. Місцевий телеграм-канал "Свої" повідомив, що після вибуху є задимлення.

Повітряні сили попереджали про ракету, що летить на Кривий Ріг.

Моніторингові спільноти навели дані про те, що Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М" по Криворізькому району (можливо, з касетною частиною). Ці вибухи і почули в Кривому Розі. Ворог бив із території тимчасово окупованого Криму. Моніторингові канали зауважили, що чули декілька ракет, але локаційно їх не зафіксували. Та це неофіційна інформація.

О 16-й у місті теж лунали вибухи.

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