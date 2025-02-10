Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Сил специальных операций.

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Что известно о календаре о Движении сопротивления

Так, каждая страница календаря "Четвертый год тотального сопротивления" рассказывает о том, как Движение сопротивления противодействует оккупационным силам.

Календарь начинается с 24 февраля – даты начала полномасштабного и тотального сопротивления украинцев российским войскам,

– объясняют в ССО.

Отдельно в календаре есть и о символике Движения сопротивления и текст манифеста тех, кто ведет незаметное, но ощутимое сопротивление в оккупации.

Как выглядит календарь "Четвертый год тотального сопротивления"

Кожен охочий може завантажити електронну версію календаря за посиланням

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К слову, Движение сопротивления постоянно напоминает врагу, что оккупированные территории – это Украина, и российским военным здесь не рады. Например, в декабре на улицах Донецка появились листовки с надписью "Предательство гарантирует смерть"