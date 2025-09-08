Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины.

Что известно о жизни и награждении Иосифа Гевчука?

Бойцы рассказали, что 91-летний Иосиф Гевчук посвятил свою жизнь освободительной борьбе за украинское государство.

Известно, что Иосиф Николаевич – разведчик, ветеран ОУН и УПА, который еще в 14 лет выбрал путь быть верным идеям предшественников – борцов за свободу Украины.

Воины сообщили о награждении Иосифа Николаевича: смотрите видео

Участники Движения сопротивления ССО ВСУ объяснили, что Гевчук прошел тюрьмы и ссылки, однако остался непоколебимым в своих ценностях и убеждениях. Уже в независимой Украине десятилетиями занимался общественной деятельностью, передавая следующим поколениям собственный опыт сопротивления.

Я украинец. Я имею право любить свою Украину, потому что я украинец,

– говорит Иосиф Гевчук.

Иосиф Гевчук награжден почетным нагрудным знаком Командующего ССО ВСУ "Волчья стая" за успешное выполнение важных задач по организации, ведения и поддержания движения сопротивления.

Участников Движения сопротивления наградили: что известно?