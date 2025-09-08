Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины.
Что известно о жизни и награждении Иосифа Гевчука?
Бойцы рассказали, что 91-летний Иосиф Гевчук посвятил свою жизнь освободительной борьбе за украинское государство.
Известно, что Иосиф Николаевич – разведчик, ветеран ОУН и УПА, который еще в 14 лет выбрал путь быть верным идеям предшественников – борцов за свободу Украины.
Воины сообщили о награждении Иосифа Николаевича: смотрите видео
Участники Движения сопротивления ССО ВСУ объяснили, что Гевчук прошел тюрьмы и ссылки, однако остался непоколебимым в своих ценностях и убеждениях. Уже в независимой Украине десятилетиями занимался общественной деятельностью, передавая следующим поколениям собственный опыт сопротивления.
Я украинец. Я имею право любить свою Украину, потому что я украинец,
– говорит Иосиф Гевчук.
Иосиф Гевчук награжден почетным нагрудным знаком Командующего ССО ВСУ "Волчья стая" за успешное выполнение важных задач по организации, ведения и поддержания движения сопротивления.
Участников Движения сопротивления наградили: что известно?
Напомним, что ранее за успешное выполнение специальных задач участников Движения сопротивления наградили отличиями Командующего ССО ВСУ.
"Движение сопротивления – это об ответственности. Движение сопротивления – это о конфиденциальности. Движение сопротивления – это о готовности к встрече с врагом", – отмечают там.
Силы специальных операций говорят, что они научат, подготовят, поддержат - а присоединиться к Движению сопротивления можно по ссылке.