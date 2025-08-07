Після поранення уламок досі залишається у грудях захисника. Про це інформує 24 Канал із посиланням на Перше медичне об'єднання Львова.

Що відомо про важке поранення бійця?

32-річний Руслан Чайка із селища Милошевичі на Львівщині на фронті ще з 2022. Його мобілізували до 110-ї окремої механізованої бригади. А на початку липня цього року чоловік отримав важке поранення. Це сталося на межі Донецької та Дніпропетровської областей – під час російського обстрілу дронами.

Осколки чотирьох снарядів серйозно травмували військового: понівечили руку, пробили поперек і зачепили легеню. Один з уламків застряг у грудній клітці й досі загрожує його життю.

Через постійні обстріли Руслан не міг вибратися з лісосмуги. Він провів там два дні, стікаючи кров'ю. Лише на третій день дочекався відносного затишшя та самотужки вирушив до точки евакуації.

Спочатку його доставили до стабілізаційного пункту, звідти – до Запоріжжя. Далі – до Вінниці, де хірурги буквально зібрали його розтрощену руку. Потім Руслан потрапив до Лікарні Святого Луки у Львові, де нині готують нову операцію – видалення уламка з грудної клітки.



Руслан готується до нової операції / Фото Перше медичне об'єднання Льова

Лікарі планують виконати її у найменш травматичний спосіб – за допомогою лапароскопічної стійки. Такий метод дозволяє уникнути великих розрізів, зменшує біль і пришвидшує реабілітацію.

Цей малоінвазивний хірургічний метод має істотні переваги над відкритими операціями – менша травматизація тканин, зниження рівня післяопераційного болю та швидке відновлення,

– зазначають лікарі.

