Контракт для операторів безпілотних систем передбачає навчання тривалістю до 4 місяців, що включає базову, фахову та адаптаційну підготовку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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На яких умовах молодь зможе працювати з дронами?

Завдяки розширенню "Контракту 18 – 24", яке раніше анонсував Зеленський, українці віком від 18 до 24 років зможуть обіймати посади фахівців безпілотних систем – як повітряних, так і наземних роботизованих комплексів.

Контракт для операторів БпЛА передбачає 24 місяці служби, з яких не менше 12 – у бойових умовах, виплату одного мільйона гривень трьома траншами, додатково до регулярного грошового забезпечення та пільги після служби (іпотека під 0%, право виїзду за кордон, відстрочка від подальшого призову тощо).

Нормативна база вже ухвалена Урядом. Найближчим часом буде оприлюднено перелік підрозділів і посад, що підпадають під дію нових умов,

– кажуть у Генштабі.

Там додають, що, окрім цього, молоді добровольці зможуть навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби. Тепер їм гарантується збереження місця навчання та стипендії на період проходження служби, а також надання навчальної відпустки.

У Генштабі вважають, що такі зміни дозволять воїнам одночасно захищати Україну, отримувати підвищені виплати й пільги та формувати освітній фундамент для подальшої професійної реалізації в мирному житті.