Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на законопроєкт № 13574.

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Що відомо про нову категорію відстрочки?

31 липня на сайті парламенту зареєстрували законопроєкт про внесення зміни до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Ним пропонується запровадити відстрочку для військовозобов'язаних і резервістів віком від 18 до 24 років, які під час воєнного стану мали право на відстрочку, але добровільно підписали контракт на один рік військової служби і були звільнені після його закінчення.

У законопроєкті вказано, що такі громадяни не підлягають повторному призову протягом 12 місяців після звільнення зі служби, якщо їх було звільнено після закінчення строку контракту або за станом здоров'я.

Ініціатором законопроєкту виступила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Зауважимо, нині відстрочку від мобілізації можуть отримати особи з інвалідністю, ті, хто самостійно виховує дітей до 18 років, науковці, викладачі, аспіранти, докторанти та особи, які забезпечують догляд за хворими родичами. Особи від 18 до 24 років не підлягають мобілізації.