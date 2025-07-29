Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час вечірнього звернення від 29 липня.

До теми Виплати сім'ям загиблих у полоні військовослужбовців: Зеленський підписав важливий закон

Що відомо про розширення програми "Контракт 18 – 24"?

Володимир Зеленський розповів, що Кабінет Міністрів уже підготував розширення програми контрактів 18 – 24, щоб залучати вмотивованих людей саме для роботи з дронами.

Юлія Свириденко представить цю програму,

– заявив український лідер.

Глава держави також зазначив, що підписав і направив до Верховної Ради України законопроєкт про повагу для воїнів, які відзначаються держнагородою "Хрест бойових заслуг".

"Це об'єктивно висока нагорода, але де-юре зараз "Хрест бойових заслуг" є відзнакою, яка має символічну вагу. Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород "Хрест бойових заслуг" буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького", – пояснив президент.

Він зауважив, що наразі "Хрестом бойових заслуг" відзначені 318 воїнів, і кожен з них заслуговує на вдячність. Тож Володимир Зеленський попросив Верховну Раду оперативно підготувати цей законопроєкт до голосування.

До слова, Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє українцям віком від 60 років проходити військову службу за контрактом. Їх на один рік можуть підписати люди, які були визнані придатними до служби в армії.