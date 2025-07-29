Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время вечернего обращения от 29 июля.

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Что известно о расширении программы "контракт 18 – 24"?

Владимир Зеленский рассказал, что Кабинет Министров уже подготовил расширение программы "контрактов 18 – 24", чтобы привлекать мотивированных людей именно для работы с дронами.

Юлия Свириденко представит эту программу,

– заявил украинский лидер.

Глава государства также отметил, что подписал и направил в Верховную Раду Украины законопроект об уважении для воинов, которые отмечаются госнаградой "Крест боевых заслуг".

"Это объективно высокая награда, но де-юре сейчас "Крест боевых заслуг" является отличием, которая имеет символический вес. Мы сделаем, чтобы награда давала воинам реальные вещи, и по иерархии наград "Крест боевых заслуг" будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого", – объяснил президент.

Он отметил, что сейчас "Крестом боевых заслуг" отмечены 318 воинов, и каждый из них заслуживает благодарности. Поэтому Владимир Зеленский попросил Верховную Раду оперативно подготовить этот законопроект к голосованию.

К слову, Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий украинцам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту. Их на один год могут подписать люди, которые были признаны годными к службе в армии.