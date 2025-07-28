Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

К теме Семьям погибших в плену военных будут платить 15 миллионов гривен

Что известно о выплатах семьям погибших в плену военнослужащих?

Президент рассказал, что подписал закон, о котором говорил с родными украинцев в российском плену, а также с освобожденными защитниками, что уже вернулись домой.

Закон восстанавливает справедливость, решает финансовый вопрос, – чтобы воины, которые были захвачены в плен, получали такие же финансовые гарантии, что и все защитники Украины,

– заявил Владимир Зеленский.

Заметим, в соответствии с этим законом, размер единовременного денежного пособия, которая выплачивается в случае гибели (смерти) военнослужащего во время пребывания в плену, не может составлять менее 15 миллионов гривен.

Важно! Ранее в Минобороны отметили, что закон теперь четко определяет право на получение такой помощи, независимо от причины наступления смерти. Однако норма не распространяется на тех военнослужащих, которые добровольно сдались в плен врагу.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших украинских защитников и защитниц. Вечная память и слава Героям!