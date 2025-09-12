Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Что известно о первых девушках в программе "18-24"?
Во время торжественной церемонии, состоявшейся на базе 92-й ОШБр, новобранцы присягнули на верность украинскому народу.
В Генштабе отметили, что среди бойцов седьмого набора есть и девушки. Они подписали контракт на должности операторов беспилотных летательных аппаратов.
92 ОШБр имени Ивана Сирко сейчас считается одной из самых боеспособных бригад ВСУ. Она известна своим участием в ключевых операциях на востоке и юге Украины.
Что известно о контрактной программе "18-24"?
- Проект "18-24" направлен на привлечение молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в ряды ВСУ на контрактной основе.
- Контракт по этой программе предусматривает 24 месяца службы с выплатой 1 миллион гривен в три этапа.
- Молодые военные смогут учиться в вузах без перерыва службы, сохраняя место. Операторы БпЛА будут проходить до 4 месяцев подготовки, служить 24 месяца.
- Девушки, которые присоединились к 92-й ОШБр, будут проходить подготовку по управлению беспилотниками, используемых для разведки, корректировки огня и ударных операций.
- Двое бойцов-контрактников 92-й ОШБр получили от президента Зеленского ордена "За мужество" за героическую оборону позиций, держась в окружении возле Покровска почти две недели.