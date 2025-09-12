Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Что известно о первых девушках в программе "18-24"?

Во время торжественной церемонии, состоявшейся на базе 92-й ОШБр, новобранцы присягнули на верность украинскому народу.

В Генштабе отметили, что среди бойцов седьмого набора есть и девушки. Они подписали контракт на должности операторов беспилотных летательных аппаратов.

92 ОШБр имени Ивана Сирко сейчас считается одной из самых боеспособных бригад ВСУ. Она известна своим участием в ключевых операциях на востоке и юге Украины.

Что известно о контрактной программе "18-24"?