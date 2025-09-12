Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на выступление президента Украины на ежегодной встрече "Ялтинская европейская стратегия".

Что сказал Зеленский об остановке войны в Украине?

По словам украинского лидера, Владимира Путина нужно силой заставить изменить цели. И это следует делать не через обмены территориями или восстановлением торговли с Россией, а с помощью более серьезных действий, которые не позволят главе Кремля воевать.

Нужно действительно сильное давление, чтобы вместо цели оккупировать Украину или любую другую страну у Путина была цель сохранить свою экономику, свою систему, сохранить свое, ради чего он все эти годы существует. Мы не можем заменить эту голову, но можем заменить главную цель,

– сказал Зеленский.

Поэтому Украина предлагает партнерам способ, как заставить Россию прекратить удары, прекратить воздушный террор. Речь идет о совместной защите неба. Президент отметил, что силы Украины могли надежно защищать свое небо от российского оружия свое небо и соседей, таких как Польша или Румыния.

Владимир Зеленский отметил, что на море россияне уже потеряли свою силу, теперь могут потерять преимущество в небе. А только штурмами на земле враг не достигнет своего.

Владимир Зеленский отметил, что США могут предоставить системы ПВО и боевые самолеты. Эта многокомпонентная система защиты неба мы смогли, по мнению президента, могла бы помочь остановить террор России. Это один из шагов, чтобы заставить Путина закончить войну.

Действуют ли санкции против России?