Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Петр Олещук, который ставит под сомнение эффективность сегодняшнего формата встреч "Рамштайн". Он считает, что его надо пересмотреть и объяснил почему.

Что стоит запросить Украине для защиты?

"Рамштайн" был основан США для поддержки Украины, организовывался и координировался Вашингтоном. Сейчас Штаты отошли от этого, хотя формально участие в этих встречах принимают. Теперь занимается этим форматом Великобритания, а США занимают больше место наблюдателя.

Что такое "Рамштайн"? Встреча в формате "Рамштайн" – это регулярные заседания руководителей минобороны ряда стран. Цель этих встреч – определение первоочередных потребностей нашего государства в период войны и оперативное предоставление необходимой военной помощи. Первая встреча состоялась 26 апреля 2022 года на авиабазе "Рамштайн" в Германии и была инициирована США.

Ключевым вопросом сейчас для Украины является усиление противовоздушной обороны, но, как отметил политолог, следует понимать, что сама по себе ПВО, даже самая совершенная, не дает гарантий, что вражеские ракеты не будут попадать в украинские дома.

Стоит вспомнить кратковременный конфликт между Ираном и Израилем. Он, как заметил Олещук, характеризовался масштабными обстрелами. Израиль, который очень компактный по своей территории, имеет одну из самых совершенных систем ПВО, которая еще была усилена американскими средствами, все равно страдал от иранских ракет, которые попадали в израильские дома.

Украина имеет значительно большую территорию. Систем ПВО нужно больше. Кто сегодня может быстро их предоставить? Видимо, никто. Кто мог бы оперативно эти системы обеспечить нужным ракетами? Тоже никто,

– озвучил Олещук.

По словам политолога, подход "Рамштайна", который был задан еще со времен бывшего президента США Джо Байдена – ошибочный. Получается так, что для того, чтобы защитить небо Украины, нужно больше систем ПВО, а их нет, соответственно – люди погибают, города разрушаются. Поэтому стоит нацелится на другое – на дальнобойные ракеты.

"Если у страны есть достаточное количество ракет для того, чтобы уничтожать производственные способности противника (например, завод по производству "Шахедов"), то в дальнейшем у него будет становиться меньшим объем ракет и дронов, которые он производит и запускает", – объяснил Олещук.

Политолог подытожил, что россияне продолжают наращивать производство БпЛА и в дальнейшем будут запускать их все больше. Какая система ПВО это все выдержит? Поэтому, по его убеждению, единственное прорывное решение для Украины в этой ситуации – это получить ракеты и технологии по их производству, если ее партнеры действительно заинтересованы помочь.

Коротко о юбилейной встрече в формате "Рамштайн"