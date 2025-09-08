Про це в етері 24 Каналу наголосив політолог Петро Олещук, який ставить під сумнів ефективність сьогоднішнього формату зустрічей "Рамштайн". Він вважає, що його треба переглянути й пояснив чому.

Що варто запросити Україні для захисту?

"Рамштайн" був заснований США для підтримки України, організовувався та координувався Вашингтоном. Зараз Штати відійшли від цього, хоча формально участь в цих зустрічах беруть. Тепер опікується цим форматом Велика Британія, а США займають більше місце спостерігача.

Що таке "Рамштайн"? Зустріч у форматі "Рамштайн" – це регулярні засідання очільників міноборони низки країн. Мета цих зустрічей – визначення першочергових потреб нашої держави в період війни й оперативне надання необхідної військової допомоги. Перша зустріч відбулась 26 квітня 2022 року на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині та була ініційована США.

Ключовим питанням зараз для України є посилення протиповітряної оборони, але, як зазначив політолог, слід розуміти, що сама по собі ППО, навіть найдосконаліша, не дає гарантій, що ворожі ракети не потраплятимуть в українські будинки.

Варто згадати короткотривалий конфлікт між Іраном та Ізраїлем. Він, як зауважив Олещук, характеризувався масштабними обстрілами. Ізраїль, який дуже компактний за своєю територією, має одну з найдосконаліших систем ППО, яка ще була посилена американськими засобами, все одно страждав від іранських ракет, які влучали в ізраїльські будинки.

Україна має значно більшу територію. Систем ППО потрібно більше. Хто сьогодні може швидко їх надати? Мабуть, ніхто. Хто міг би оперативно ці системи забезпечити потрібним ракетами? Теж ніхто,

– озвучив Олещук.

Зі слів політолога, підхід "Рамштайну", який був заданий ще з часів колишнього президента США Джо Байдена – хибний. Виходить так, що для того, аби захистити небо України, потрібно більше систем ППО, а їх немає, відповідно – люди гинуть, міста руйнуються. Тож варто націлиться на інше – на далекобійні ракети.

"Якщо у країни є достатня кількість ракет для того, щоб винищувати виробничі спроможності противника (наприклад, завод з виробництва "Шахедів"), то надалі в нього ставатиме меншим обсяг ракет і дронів, які він виготовляє і запускає", – пояснив Олещук.

Політолог підсумував, що росіяни продовжують нарощувати виробництво БпЛА і надалі запускатимуть їх дедалі більше. Яка система ППО це все витримає? Тому, за його переконанням, єдине проривне рішення для України в цій ситуації – це отримати ракети й технології з їх виробництва, якщо її партнери дійсно зацікавлені допомогти.

