Це пояснив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у етері телемарафону, передає 24 Канал.

Чи можливий суцільний захист України засобами ППО?

Юрій Ігнат зазначив, що покрити всю територію України суцільною ППО навряд чи можливо. Це залежить від особливостей озброєння та масштабів території, яку атакують.

Ми не можемо таку величезну державу покрити суцільною ППО. Це навряд чи можливо. Це жодна країна світу не зробить,

– пояснили в ПС.

За даними Повітряних сил, у кожного засобу є свій радіус дії:

Дрони-перехоплювачі – 10 – 20 кілометрів,

Зенітно-ракетний комплекс Patriot – до 150 кілометрів,

NASAMS та IRIS-T – до 40 кілометрів.

Через ці характеристики зробити суцільне покриття території складно.

Характеристики систем ППО / Інфографіка NV

Водночас Юрій Ігнат оголосив, що в Україні нарощують і масштабують дронове ППО. Воно дозволяє відносно дешево збивати БпЛА ворога. Повністю покрити ним країну теж неможливо, проте окремі напрямки та стратегічні об'єкти захистити цілком реально.

Ігнат також нагадав, що частиною оборони повітряного простору в Україні вже стали засоби армійської авіації та винищувачі F-16, що підвищує ефективність захисту.

