Повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США.

Яке обладнання від США отримає Україна?

У Міноборони США повідомили, що Україна планує придбати обладнання та послуги для Patriot на суму близько 179,1 мільйона доларів. До пакета входять секретні й несекретні запчастини, технічна підтримка, програмне забезпечення з оновленнями, модернізація системи, випробувальне та комунікаційне обладнання, послуги інтеграції, ремонт, навчання, технічна допомога та інші елементи матеріально-технічної бази.

Основними підрядниками виступатимуть компанії RTX Corporation та Lockheed Martin. Для реалізації угоди приблизно п'ять представників уряду США та п’ятнадцять представників підрядників вирушать до Європейського командування США для підтримки навчання та участі у періодичних зустрічах,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, Держдеп окремо погодив продаж Україні послуг супутникового зв’язку Starlink і відповідного обладнання на суму 150 мільйонів доларів. Підрядником цієї частини угоди стане компанія Starlink Services.

Яку військову допомогу від партнерів має отримати Україна?