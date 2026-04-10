От чего будет зависеть заработная плата на службе по контракту?

Работа над тем, чтобы ввести контрактную форму службы продолжается. Завершить ее планируют в этом году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Смотрите также СЗЧ теперь не выход: как военным можно значительно легче переводиться между частями

Сейчас проводится аудит нынешнего денежного обеспечения военных, чтобы была возможность создать специальные контракты. Во время часа вопросов к правительству Свириденко рассказала, что этим занимается Министерство обороны и через несколько недель народным депутатам расскажут подробности этих контрактов.

Премьер не отметила, планируется ли повышение заработных плат, однако сообщила, что их размер будет зависеть от должности воина и его работы на службе.

Сейчас же денежное обеспечение тоже зависит от должности военного, но многое решает место, где происходит служба. Если защитник находится на передовой, то к своему денежному обеспечению он получает "боевые" средства.

Ранее тогдашний министр обороны Денис Шмыгаль обсудил с Владимиром Зеленским введение полностью контрактной армии и выразил надежду, что система заработает в начале 2026 года. Это бы позволило определять четкие сроки службы и заключать контракты на 1 или 5 лет. Денежное обеспечение по плану могло бы составлять 50 – 60 тысяч гривен и дополнительно надбавки, повышенные боевые выплаты, бонусы за большее время службы.

Кроме того, военные могли бы самостоятельно выбрать бригаду и должность.

Готовят ли в Украине установление сроков службы?