Від чого залежатиме заробітна плата на службі за контрактом?

Робота над тим, щоб запровадити контрактну форму служби триває. Завершити її планують цьогоріч. Про це пише 24 Канал з посиланням на слова прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Зараз проводиться аудит нинішнього грошового забезпечення військових, щоб була можливість створити спеціальні контракти. Під час години запитань до уряду Свириденко розповіла, що цим займається Міністерство оборони й за кілька тижнів народним депутатам розкажуть подробиці цих контрактів.

Прем'єрка не зазначила, чи планується підвищення заробітних плат, проте повідомила, що їхній розмір залежатиме від посади воїна та його роботи на службі.

Нині ж грошове забезпечення теж залежить від посади військового, але багато що вирішує місце, де відбувається служба. Якщо захисник перебуває на передовій, то до свого грошового забезпечення він отримує "бойові" кошти.

Раніше тодішній міністр оборони Денис Шмигаль обговорив з Володимиром Зеленським запровадження повністю контрактної армії й висловив сподівання, що система запрацює на початку 2026 року. Це б дозволило визначати чіткі терміни служби й укладати контракти на 1 чи 5 років. Грошове забезпечення за планом могло б становити 50 – 60 тисяч гривень й додатково надбавки, підвищені бойові виплати, бонуси за більший час служби.

Крім того, військові могли б самостійно обрати бригаду і посаду.

