Про це сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Геннадій Шаповалов в інтерв'ю ТСН.

Чи запровадять чіткі терміни служби?

Геннадій Шаповалов пояснив, що цей механізм зараз опрацьовується і він обов'язково буде "враховувати справедливість".

Звичайно, ми не зможемо усіх звільнити одночасно. Але механізм – як це робити, які категорії – це опрацьовується,

– додав командувач Сухопутних військ.

За його словами, встановити кінцеві строки служби для мобілізованих можна тільки після того, як з’явиться достатньо людей для їхньої заміни.

Нагадаємо, нещодавно питання термінів служби також прокоментувала народна депутатка Інна Совсун в ефірі 24 Каналу. Вона зазначила, що цю тему почали активно обговорювати ще під час змін до законодавства про мобілізацію: тоді пропонували вперше прописати можливість звільнення зі служби після певного періоду перебування на фронті.

Йшлося про варіант, за якого військові могли б повернутися до цивільного життя після кількох років служби. Однак з того часу ситуація суттєво змінилася, а остаточного рішення досі не ухвалили.

Коли можливе дострокове звільнення зі служби?