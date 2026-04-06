Майбутні рішення можуть бути непопулярні в суспільстві, але справедливі для всіх. Про це розповіла військовий омбудсман Ольга Решетилова для РБК-Україна.

Дивіться також Мобілізація в Україні зміниться: інтерв'ю з Веніславським про нові рішення та скандальні справи

Яка зараз ситуація з напрацюванням чітких термінів служби?



В Україні триває робота над можливістю запровадження чітких термінів військової служби. Для цього при Офісі військового омбудсмана створили спеціальну робочу групу, яка аналізує варіанти досягнення такої визначеності.

Як зазначає Решетилова, відсутність зрозумілих строків служби негативно впливає на військових, спричиняючи вигорання, деморалізацію та психологічні труднощі. Багато бійців перебувають у стані невизначеності ще з 2014 або 2022 року. Проте, розробка відповідної моделі є складною і не зводиться до простих підрахунків. Йдеться не лише про кількість мобілізаційного ресурсу чи чинних військовослужбовців, а й про справедливу мобілізацію, прозоре бронювання та подолання корупційних ризиків.

Окремо вона додала, що посилення відповідальності за самовільне залишення частини має відбуватися лише після посилення відповідальності для тих, хто ухиляється від служби. Інакше, за словами омбудсмана, виникає дисбаланс, коли основний тягар обмежень несуть лише військові.

Також зазначається, що значна частина громадян уникає мобілізації саме через невизначеність. Натомість чіткі строки служби могли б дати змогу людям планувати життя та сприяти більшій ротації.

Решетилова наголошує, що майбутні рішення, ймовірно, будуть непопулярними, однак необхідними для справедливого розподілу навантаження. У суспільстві мають усвідомити, що тривале навантаження на одних і тих самих військових є вичерпним ресурсом.

Мобілізація в Україні: останні новини