Майбутні рішення можуть бути непопулярні в суспільстві, але справедливі для всіх. Про це розповіла військовий омбудсман Ольга Решетилова для РБК-Україна.
Яка зараз ситуація з напрацюванням чітких термінів служби?
В Україні триває робота над можливістю запровадження чітких термінів військової служби. Для цього при Офісі військового омбудсмана створили спеціальну робочу групу, яка аналізує варіанти досягнення такої визначеності.
Як зазначає Решетилова, відсутність зрозумілих строків служби негативно впливає на військових, спричиняючи вигорання, деморалізацію та психологічні труднощі. Багато бійців перебувають у стані невизначеності ще з 2014 або 2022 року. Проте, розробка відповідної моделі є складною і не зводиться до простих підрахунків. Йдеться не лише про кількість мобілізаційного ресурсу чи чинних військовослужбовців, а й про справедливу мобілізацію, прозоре бронювання та подолання корупційних ризиків.
Окремо вона додала, що посилення відповідальності за самовільне залишення частини має відбуватися лише після посилення відповідальності для тих, хто ухиляється від служби. Інакше, за словами омбудсмана, виникає дисбаланс, коли основний тягар обмежень несуть лише військові.
Також зазначається, що значна частина громадян уникає мобілізації саме через невизначеність. Натомість чіткі строки служби могли б дати змогу людям планувати життя та сприяти більшій ротації.
Решетилова наголошує, що майбутні рішення, ймовірно, будуть непопулярними, однак необхідними для справедливого розподілу навантаження. У суспільстві мають усвідомити, що тривале навантаження на одних і тих самих військових є вичерпним ресурсом.
Мобілізація в Україні: останні новини
Система базової загальновійськової підготовки в Україні буде оновлена з фокусом на боротьбі з ворожими дронами та посиленні технологічного складника. Відтепер особлива увага приділяється індивідуальній підготовці бійців, розосередженню полігонів та будуванню укриттів.
Сухопутні війська України спростували інформацію про можливу мобілізацію жінок. Жінки можуть долучатися до служби лише добровільно. Командування звернулося до Генштабу ЗСУ та Міноборони для усунення недоліків у реєстрі "Оберіг", де були помилки з даними.
Нардеп Федір Веніславський розповів 24 Каналу, що у 2025 році до уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло близько 5 тисяч звернень щодо порушень прав громадян військовослужбовцями ТЦК. На кожну ситуацію, пов'язану з порушенням прав людини, проводять службову перевірку, і якщо є ознаки злочину, реєструють кримінальні провадження.