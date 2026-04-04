Держава запроваджує різноманітні механізми, щоб зменшити кількість подібних ситуацій. Народний депутат, член Парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів 24 Каналу, що важливим також є той факт, скільки загалом українців мобілізують за рік.

Як діяти із працівниками ТЦК, які перевищують повноваження?

Федір Веніславський зазначив, що в середньому 30 тисяч громадян України мобілізують кожного місяця. За рік це приблизно 400 тисяч.

Коли ми говоримо про 5 тисяч (звернень про порушення – 24 Канал) на фоні 400 тисяч громадян, які були мобілізовані, то це дуже маленький відсоток від загальної кількості. Це трішки більше, ніж 1% конфліктних ситуацій,

– сказав він.

Крім того, народний депутат підкреслив, що щодо кожної ситуації, яка пов'язана з порушенням прав людини проводять службову перевірку.

Якщо є факти, які свідчать про наявність ознак злочину, то реєструються кримінальні провадження. Ними займається Державне бюро розслідувань, а винних притягають до відповідальності.

Цей процес триває і він є чинником, який стримує порушення, щоб мінімізувати їхню кількість у процесі вручення повісток. Ми над цим працюємо,

– зауважив Веніславський.

Проте він підкреслив, що немає універсального механізму, який би повністю удосконалив комунікацію між військовими ТЦК та військовозобов'язаними.

Має діяти принцип невідворотності покарання. Якщо були порушені права людини, то винні обов'язково мають нести те покарання, яке передбачене чинним законом. Хоча громадяни, які не виконують свої конституційні обов'язки також мають зазнавати певних наслідків,

– додав він.

Цікаво, що є чоловіки, які незаконно виїжджають за межі України. Все задля того, щоб уникнути мобілізації. Якщо це було виявлено, то можливі суттєві штрафи або навіть арешт.

Мобілізація в Україні: останні новини