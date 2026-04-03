Міноборони пояснило, для кого проходження ВЛК є обов'язковим.

Кому треба пройти ВЛК?

Військовозобов'язані

На медогляд в обов'язковому порядку направляються військовозобов'язані, зокрема ті, які отримали повістку або направлення від ТЦК.

Також ВЛК мають пройти:

колишні "обмежено придатні". Йдеться про тих, які колись мали статус "непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час" і не пройшли повторний огляд після його скасування ще у 2024 році.

кандидати на військову службу за контрактом, які добровільно долучаються до війська.

Військовослужбовці

ВЛК мають проходити чинні військовослужбовці, які потребують перегляду стану здоров'я (наприклад, після поранення).

Крім того, діє особливий порядок для жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які отримали диплом після 2025 року. Вони мають пройти медичний огляд ВЛК протягом 60 днів після автоматичного внесення до військового обліку, оновити дані і отримати військово-облікові документи.

Мобілізація в Україні: останні новини