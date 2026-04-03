Минобороны объяснило, для кого прохождение ВВК является обязательным.
Смотрите также Пытался убежать с блокпоста: мужчина наехал авто на военнослужащего ТЦК на Харьковщине
Кому надо пройти ВВК?
Военнообязанные
На медосмотр в обязательном порядке направляются военнообязанные, в частности те, которые получили повестку или направление от ТЦК.
Также ВВК должны пройти:
- бывшие "ограниченно годные". Речь идет о тех, которые когда-то имели статус "непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время" и не прошли повторный осмотр после его отмены еще в 2024 году.
- кандидаты на военную службу по контракту, которые добровольно приобщаются к войску.
Военнослужащие
ВВК должны проходить действующие военнослужащие, которые нуждаются в пересмотре состояния здоровья (например, после ранения).
Кроме того, действует особый порядок для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, которые получили диплом после 2025 года. Они должны пройти медицинский осмотр ВВК в течение 60 дней после автоматического внесения в воинский учет, обновить данные и получить военно-учетные документы.
Мобилизация в Украине: последние новости
Первый заместитель военного омбудсмена Руслан Цыганков предложил изменить правила ВВК, чтобы бывшие "ограниченно годные" военные могли признаваться непригодными и, соответственно, увольняться со службы.
В Украине планируют сделать мобилизацию более равномерной между регионами, чтобы избежать ситуаций, когда нагрузка значительно отличается между селами и крупными городами. В Верховной Раде отмечают, что цель изменений – обеспечить справедливое распределение мобилизационных ресурсов и снизить социальное напряжение.
В Украине зафиксированы случаи, когда женщин ошибочно или неправомерно ставили на воинский учет, а иногда даже объявляли в розыск. Народный депутат Александр Федиенко сообщил, что речь идет о более 50 таких ситуаций.